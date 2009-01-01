Боевики расстреляли своих четырех беглецов-дезертиров

По информации разведки, командование полка пытается скрыть информацию о произошедшем от руководства корпуса.

скриншот, 112 Украина

Боевики террористической " Донецкой народной республики " расстреляли четырех своих мотострелков, которые пытались покинуть передовые позиции.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины Facebook.

"В ночь на 18 марта четверо военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК решили воспользоваться отсутствием офицеров, связали сержанта и пытались перейти на подконтрольную силам АТО территорию.

Попытка побега была обнаружена с соседнего блокпоста противника, беглецы были расстреляны из вооружения боевой машины пехоты", — говорится в сообщении.

По информации разведки, командование полка пытается скрыть информацию о произошедшем от руководства корпуса.

Напомним, ранее в штабе АТО отмечали, что боевики под Широкино понесли ощутимые потери — более десяти террористов убиты и ранены.