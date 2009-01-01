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Боевики расстреляли своих четырех беглецов-дезертиров

Сегодня, 11:25

По информации разведки, командование полка пытается скрыть информацию о произошедшем от руководства корпуса.

Боевики бегство, донбасс, оружие
скриншот, 112 Украина
Боевики террористической "Донецкой народной республики" расстреляли четырех своих мотострелков, которые пытались покинуть передовые позиции.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины Facebook.

"В ночь на 18 марта четверо военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК решили воспользоваться отсутствием офицеров, связали сержанта и пытались перейти на подконтрольную силам АТО территорию.

Попытка побега была обнаружена с соседнего блокпоста противника, беглецы были расстреляны из вооружения боевой машины пехоты", — говорится в сообщении.

По информации разведки, командование полка пытается скрыть информацию о произошедшем от руководства корпуса.

Напомним, ранее в штабе АТО отмечали, что боевики под Широкино понесли ощутимые потери — более десяти террористов убиты и ранены.

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боевики, ДНР, мотострелки, беглецы, расстрел, вооружение, БМП
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