ДТП на Черниговщине. Audi на встречке врезался в Hyundai, есть погибшие и пострадавшие

На месте ДТП работают эксперты и следователи.
Об этом идет речь в сообщении сектора коммуникации ГУ НП в Черниговской области.
Полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, которые повлекли гибель нескольких лиц".
На месте ДТП работают эксперты и следователи. По предварительной информации, водитель Audi задел столб и сдал влево, выехав на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате ДТП три человека травмированы и трое погибли.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Напомним, ранее сообщалось, что на Черниговщине полиция ищет водителя "Лады", сбившего велосипедиста.
Фото: cn.npu.gov.ua.