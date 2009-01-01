ДТП на Черниговщине. Audi на встречке врезался в Hyundai, есть погибшие и пострадавшие

На месте ДТП работают эксперты и следователи.

Audi на встречке врезался в Hyundai cn.npu.gov.ua

В понедельник, 11 сентября, в Черниговской области недалеко от села Вознесенское произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими и травмированными.

Об этом идет речь в сообщении сектора коммуникации ГУ НП в Черниговской области.

Полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, которые повлекли гибель нескольких лиц".

На месте ДТП работают эксперты и следователи. По предварительной информации, водитель Audi задел столб и сдал влево, выехав на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате ДТП три человека травмированы и трое погибли.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Черниговщине полиция ищет водителя "Лады", сбившего велосипедиста.

Фото: cn.npu.gov.ua.