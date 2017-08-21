Смертельное ДТП на Черниговщине. Полиция ищет водителя "Лады", сбившего велосипедиста

В Черниговской области полиция разыскивает водителя автомобиля, который насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в области.

Согласно сообщению, вчера поздно вечером произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге "Чернигов — Мена — Сосница — Гремяч" вблизи села Брусилов.

Неустановленное лицо на автомобиле ВАЗ-2108, вероятно, серого цвета, совершило столкновение с велосипедистом — черниговцем, 1981 года рождения.

От полученных в результате ДТП телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия до прибытия "скорой".

Водитель авто с места происшествия скрылся в неизвестном направлении. Устанавливаются свидетели этого происшествия и принимаются меры по выявлению и задержанию этого транспортного средства. Открыто уголовное производство.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине в результате ДТП с участием трех авто есть погибший и пострадавшие.