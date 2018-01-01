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На Киевщине женщина отлупила до смерти мочившегося в кровать маленького сына: детали

Сегодня, 11:08

Инцидент произошел в городе Белая Церковь.

Руки наручники
Женщина в наручниках 24 Канал
В городе Белая Церковь, что на Киевщине женщина избила сына, мочившегося в кроватку.

От полученных побоев несколько дней мальчик впал в кому, и утром во вторник, 10 апреля, скончался, не приходя в сознание, сообщает портал "Подробности".

По словам врачей, травма ребенка (закрытая черепно-мозговая травма) были несовместима с жизнью. 
"Она сообщила, что таким образом она воспитывала ребенка за то, что он пописал в кроватку. Побила, чтобы больше он так не делал", - рассказал заявил представитель местной полиции Александр Демкивский.

После проведения доследственной проверки оказалось, что 36-летнюю женщину однажды лишали материнских прав. Кроме того, она занималась проституцией и употребляла наркотические вещества. Ее сын некоторое время жил в детдоме. Однако в 2017-м служба по делам детей возвратила ребенка матери, поскольку женщина вышла замуж.

Сейчас горе-мать помещена в следственный изолятор. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве женщина убила ножницами собственного ребенка.

 
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