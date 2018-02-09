Десятки ранений. В Николаеве женщина родила ребенка и убила ножницами

В Николаеве молодая женщина родила ребенка и сразу же убила ножницами, тело новорожденного нашли в контейнере для мусора.

На трупе было обнаружено более 20 проникающих ранений, написал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"… 7 февраля в Николаеве в контейнере для мусора найден труп новорожденного ребенка… Меньше суток понадобилось полицейским и лицо, совершившее это преступление, было установлено и задержано", — отметил замглавы ведомства.

По его словам, молодая женщина родила ребенка на балконе, "где ножницами и сразу убила". "В это время двое других ее детей находились в соседней комнате", — добавил Аброськин.

Ранее сообщалось, что в Запорожье в одном из домов на третьем этаже женщина выбросила из окна пятимесячного ребенка своей подруги. Инцидент произошел после того, как малыш начал плакать.