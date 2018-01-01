Избиение Мустафы Найема: в полиции сообщили новые подробности

По делу об избиении нардепа открыто второе производство.

По делу об избиении Найема открыто второе производство. twitter.com / Скриншот из видео

Полиция Киева открыла новое уголовное производство по делу об избиении нардепа Мустафы Найема

После того как правоохранители получили данные от врачей о состоянии пострадавшего, они возбудили еще одно дело – по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени" УК.

"После того как поступила информация от врачей, дополнительно открыли ст. 122 ч. 1 ("Умышленное телесное повреждение средней степени) УКУ", – рассказал начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

Он также сообщил, что четвертый подозреваемый в нападении на депутата пока не задержан: "Его личность установлена, проводятся розыскные действия с целью его задержания и привлечения к ответственности. Если мы в течение суток его не задержим, ему будет заочно объявлено о подозрении, и он будет объявлен в розыск".

За нанесение телесного повреждения средней тяжести нарушениям грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что двое из трех задержанных напавших на Найема являются гражданами РФ, а один – гражданином Украины.

Напомним, ранее в полиции сообщили о том, что задержали участников нападения на нардепа. Однако позднее брат пострадавшего, Маси Найем, заявил - виновник избиения не был задержан. Далее в Сети опубликовали видео старта конфликта с участием Мустафы Найема.

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