Мустафу Найема избили чеченцы из России - СМИ

Двое из трех задержанных участников дорожного конфликта, закончившегося избиением народного депутата Мустафы Найема, являются гражданами РФ, а один - гражданином Украины.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "ТСН" со ссылкой на собственные источники.

Согласно имеющимся данным, один из задержанных при себе имел водительские права, выданные Главка по обеспечению безопасности дорожного движения столицы РФ.

До этого нардеп Антон Геращенко ранее предал огласке имена задержанных - Саитов Ахмед Абубакарович, Саитов Магомед-Салих Аргуевич, Умал Тимербилатов Русланович.

Напомним, ранее в полиции сообщили о том, что задержали участников нападения на нардепа. Однако позднее брат пострадавшего, Маси Найем, заявил - виновник избиения не был задержан. Далее, в Сети опубликовали видео старта конфликта с участием Мустафы Найема.