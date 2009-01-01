Конфликт и стрельба: на Кировоградщине ранены три человека

Инцидент произошел вчера днем на сельхозпредприятии.

Место происшествия facebook.com/gupolice.kr

Во вторник, 23 мая, в одном из сел Кировоградской области на территории сельхозпредприятия произошел, ранены три человека.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился в Кировоградском районе около 16 часов.

"На территории сельхозпредприятия во время спора люди услышали выстрелы в результате которых ранения дробью получили трое граждан. Потерпевших госпитализировали", — отметили в полиции.

Прибывшие на место происшествия копы обнаружили шестерых жителей соседней области, одетых в камуфляжную форму, которые представились работниками одной из охранных фирм.

"В настоящее время правоохранители проводят все необходимые следственные действия по документированию данного преступления", — отмечается в сообщеннии.

Место происшествия facebook.com/gupolice.kr

Ранее стало известно, что в центре Кропивницкого работники полиции задержали 13 вооруженных жителей Киевской области в возрасте от 23 до 38 лет. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Фото: facebook.com/gupolice.kr