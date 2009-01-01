Конфликт и стрельба: на Кировоградщине ранены три человека

Инцидент произошел вчера днем на сельхозпредприятии.
Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.
В ведомстве уточнили, что инцидент случился в Кировоградском районе около 16 часов.
"На территории сельхозпредприятия во время спора люди услышали выстрелы в результате которых ранения дробью получили трое граждан. Потерпевших госпитализировали", — отметили в полиции.
Прибывшие на место происшествия копы обнаружили шестерых жителей соседней области, одетых в камуфляжную форму, которые представились работниками одной из охранных фирм.
"В настоящее время правоохранители проводят все необходимые следственные действия по документированию данного преступления", — отмечается в сообщеннии.
Ранее стало известно, что в центре Кропивницкого работники полиции задержали 13 вооруженных жителей Киевской области в возрасте от 23 до 38 лет. Узнать больше о случившемся можно здесь.
Фото: facebook.com/gupolice.kr