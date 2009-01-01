Минобороны РФ в панике: наркотики массово косят российских военных в Крыму

Наркотой балуются рядовые и командный состав оккупационных частей.

Медик, иллюстрация narkotiki.ru

Среди военнослужащих соединений и частей ВС РФ, дислоцирующихся на, наблюдается рост числа случаев употребления наркотических веществ как рядовым, так и командным составом.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, для локализации этого явления руководством МО РФ созданы специальные бригады военных врачей, которым проводится комплекс мероприятий, в т.ч. "рейдовые" тестирования личного состава на содержание в организме наркотических веществ.

Ранее "Главред" сообщал, что в конце января 2017-го в крымском Армянске десятки пьяных десантников устроили массовую драку c крымскими татарами. У многих пострадавших были поломаны руки, ноги и проломаны головы.