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Минобороны РФ в панике: наркотики массово косят российских военных в Крыму

Сегодня, 11:41

Наркотой балуются рядовые и командный состав оккупационных частей.

наркотики, конопля
Медик, иллюстрация narkotiki.ru
Среди военнослужащих соединений и частей ВС РФ, дислоцирующихся на оккупированной территории Крыма, наблюдается рост числа случаев употребления наркотических веществ как рядовым, так и командным составом.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, для локализации этого явления руководством МО РФ созданы специальные бригады военных врачей, которым проводится комплекс мероприятий, в т.ч. "рейдовые" тестирования личного состава на содержание в организме наркотических веществ.

Ранее "Главред" сообщал, что в конце января 2017-го в крымском Армянске десятки пьяных десантников устроили массовую драку c крымскими татарами. У многих пострадавших были поломаны руки, ноги и проломаны головы.

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ГУР, разведка, Крым, наркотики, проверка, оккупанты, военные
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