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Боевики ЛНР на бронемашине подорвались на собственной мине, есть погибшие и раненые

Сегодня, 11:07

Погибшие и пострадавшие боевики относились к 6 отдельному мотострелковому полку (Кадиевка) 

Славянск 14 БМП боевики
Бовики на Донбассе, иллюстрация Reuters
Пророссийские боевики "фейковой" ЛНР продолжают нести небоевые потери личного состава и техники. Группа террористов на бронированной машине подорвалась на собственном минном поле. В результате инцидента погибли двое боевиков, еще 6 получили ранения.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

"В результате слабой подготовки и небрежного отношения к выполнению служебных обязанностей в 6 отдельном мотострелковом полку (Кадиевка) 2 АК двое военнослужащих погибли и шесть получили ранения при подрыве на собственном минном поле. Бронированная боевая машина, в которой находился личный состав", — говорится в сообщении ГУР.

В разведке также сообщили, что бронемашина восстановлению не подлежит.

Ранее в ГУР отмечали, что 3 марта, на захваченной части Донбасса члены "7 отдельной мотострелковой бригады" (Брянка) самопровозглашенной ЛНР из минометов обстреляли свои передовые позиции.

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ГУР, разведка, взрыв, бронемашина, погибшие, раненые, мотострелки, ЛНР, 6полк
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