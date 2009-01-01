Боевики ЛНР на бронемашине подорвались на собственной мине, есть погибшие и раненые

Погибшие и пострадавшие боевики относились к 6 отдельному мотострелковому полку (Кадиевка)

Бовики на Донбассе, иллюстрация Reuters

Пророссийские боевики "фейковой" ЛНР продолжают нести небоевые потери личного состава и техники. Группа террористов на бронированной машине подорвалась на собственном минном поле. В результате инцидента погибли двое боевиков, еще 6 получили ранения.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

"В результате слабой подготовки и небрежного отношения к выполнению служебных обязанностей в 6 отдельном мотострелковом полку (Кадиевка) 2 АК двое военнослужащих погибли и шесть получили ранения при подрыве на собственном минном поле. Бронированная боевая машина, в которой находился личный состав", — говорится в сообщении ГУР.

В разведке также сообщили, что бронемашина восстановлению не подлежит.

Ранее в ГУР отмечали, что 3 марта, на захваченной части Донбасса члены "7 отдельной мотострелковой бригады" (Брянка) самопровозглашенной ЛНР из минометов обстреляли свои передовые позиции.