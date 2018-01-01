На Черниговщине фура сбила велосипедистку и слетела в реку, две жертвы: фото с места ДТП

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1 / 5 В Черниговской области фура насмерть сбила велосипедистку и слетела в реку (npu.gov.ua)

Смертельная авария произошла в городе Борзна.

В Черниговской области фура насмерть сбила велосипедистку и слетела в реку npu.gov.ua

В городе Борзна Черниговской области фура сбила насмерть велосипедистку, протаранила ограждение моста и слетела в реку.

Кабину грузовика затопило, водитель погиб, правоохранители ждали водолазов, чтобы достать его тело, говорится на сайте Национальной полиции.

"… водитель грузовика, двигаясь по городу Борзна и приближаясь к мосту через реку, выехал на встречную полосу, чтобы "вписать" свое длиннющее транспортное средство в поворот", — отметили в ведомстве.

Посреди маневра водитель увидел перед своим авто велосипедистку и начал маневрировать, пытаясь избежать столкновения, однако это ему не удалось. "Между тем… автомобиль фактически потерял управляемость. Попытки водителя, маневрируя, стабилизировать движение оказались напрасными", — добавили в Нацполиции.

Начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием иномарки, маршрутного такси и автобуса, умерли девять человек. Узнать больше о трагедии можно здесь.

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