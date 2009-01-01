На Донбассе авто полиции подорвалось на мине, есть погибший и раненые, опубликованы фото с места события

Вчера этой мины там не было, потому что наши военные свободно передвигались на этом участке, говорит Князев.

Сегодня, 15 ноября, вблизи поселка Гнутово Донецкой области на заложенной диверсантами боевиков противотанковой мине подорвался служебный автомобиль полиции. В результате подрыва погиб майор полиции, еще 2 правоохранителей получили ранения.

Об этом написал первый заместитель главы Нацполиции Украины – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

По его информации, авто полицейских ехало по автодороге Талаковка — Гнутово.

Погибшим от полученных ранений полицейским оказался 36-летний майор полиции. Еще двух раненых полицейских доставили в больницу.

По информации главы Нацполиции Сергея Князева в Facebook, автомобиль подорвался на противотанковой мине вблизи Талаковки.

"Час назад во время несения службы погиб майор полиции, еще двое полицейских ранены, их эвакуируют в госпиталь ... Выезжая на вызов, автомобиль с мариупольскими полицейскими группы реагирования патрульной полиции подорвался на противотанковой мине возле поселка Талаковка. Еще вчера этой мины там не было, потому что наши военные свободно передвигались на этом участке", — подчеркнул он.

Князев также сообщил, что взрывотехники обнаружили рядом еще одну замаскированную мину. Он также выразил соболезнования родственникам и близким полицейских.

Ранее сообщалось, что под Донецком боевики обстреляли военных медиков и взорвали санитарный автомобиль.