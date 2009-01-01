На Киевщине перекрыт нелегальный канал связи боевиков ДНР

Организаторы нелегального бизнеса разместили оборудование в семи офисах в жилых кварталах одного из районных центров Киевской области.

На Киевщине перекрыт нелегальный канал связи politica-ua.com

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и специалистами "Украинского государственного центра радиочастот" перекрыли в Киевской области неконтролируемый канал связи, который использовали в так называемой ДНР.

Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса разместили оборудование в семи офисах в жилых кварталах одного из районных центров Киевской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Такое расположение затрудняло обнаружение мест дислокации конечных сетевых узлов. Дельцы осуществляли маршрутизацию телефонного трафика в обход международных центров коммутации. Под видом местных телефонных разговоров трафик направлялся на сети украинских операторов мобильной связи.

Во время обысков по месту жительства и в офисах администраторов канала сотрудники спецслужбы обнаружили компьютерную технику для удаленного управления, "GSM-шлюзы", карточки операторов сотовой связи, в том числе операторов так называемой "Приднестровской молдавской Республики", 3-G модемы, мобильные телефоны.

Оперативники СБ Украины изъяли банковские карточки, по которым злоумышленники снимали наличность и документы, подтверждающие их противоправную деятельность

Правоохранители получили доступ к базе данных администраторов нелегально установленного оборудования с доказательствами обслуживания абонентов с временно оккупированных территорий ДНР и аннексированного Крыма.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в Донецкой области организатору "референдума" ДНР суд дал 5 лет тюрьмы.