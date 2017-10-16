На Луганщине офицер мотострелков застрелил беременную женщину

Женщина находилась на четвертом месяце беременности.

Боевики на Донбассе, иллюстрация. vlada.io/

На временно оккупированной территории Луганской области в городе Брянка боевик застрелил беременную женщину.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по АТО Андрей Лысенко ссылаясь на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"На временно оккупированных территориях российские военнослужащие продолжают совершать тяжкие преступления в отношении гражданского населения. В эти выходные в Брянке Луганской области офицер одного из подразделений так называемой 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса застрелил женщину, которая находилась на четвертом месяце беременности", — отметил Лысенко.

Напомним, в поселке Сентяновка (бывшее Фрунзе), в ходе пьяной ссоры боевик застрелил двух своих подельников.