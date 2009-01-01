На Луганщине повесился российский солдат — разведка

В н. п. Хрустальный повесился военнослужащий 7 отдельной мотострелковой бригады.

На оккупированной территории Луганщины , в населенном пункте Хрустальный, повесился военнослужащий вооруженных сил России.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на своей странице в Facebook.

"Ухудшение морально-психологического состояния военнослужащих 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ приводит к росту количества случаев суицида.

5 февраля этого года в н. п. Хрустальный повесился военнослужащий 7 отдельной мотострелковой бригады — Нарджигитов Шакур Куземкинович, 1963 г. р.", — говорится в сообщении.

Ранее в разведке сообщали, что у "морпехов" ДНР расшатаны нервы — не хотят воевать: три самоубийства и пять самострелов.