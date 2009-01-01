На Луганщине силовикам сдался экс-"чиновник" ЛНР, опубликовано фото

Злоумышленнику не понравились методы работы "руководства" псевдореспублики, отметили в СБУ.
Об этом говорится на сайте СБУ.
В ведомстве уточнили, что тот с июля 2015 занимал должность "инспектора ветеринарной медицины" и обеспечивал "продовольственную безопасность" псевдореспублики.
В его обязанности, в частности, входил контроль работы продовольственных предприятий и продукции животного происхождения на границе с Россией, предоставление разрешений в сфере ветеринарной медицины и торговли продуктами питания, платных услуг.
"Впрочем, формы и методы работы так называемого "руководства" ОРЛО (отдельные районы Луганской области — Ред.) оказались для него неприемлемыми", — добавили в спецслужбе.
Дождавшись удобного случая, бывший пособник террористов выехал на подконтрольную Украине территорию и решил воспользоваться программой СБУ "Тебя ждут дома". Экс-"чиновник" дает показания о своей деятельности, активно сотрудничает со следствием.
Ранее сообщалось, что в зоне АТО на Донбассе с 12 по 15 марта служащие Нацгвардии, Госпогранслужбы, а также сотрудники СБУ и Нацполиции задержали 118 человек, которые находились в розыске или могут быть причастны к террористическим ЛНР и ДНР.
Фото: ssu.gov.ua