На Луганщине силовикам сдался экс-"чиновник" ЛНР, опубликовано фото

Злоумышленнику не понравились методы работы "руководства" псевдореспублики, отметили в СБУ.

Боевик ЛНР, иллюстрация lug-info.com

В середине марта в Луганской области экс-"чиновник"добровольно отказался от деятельности в пользу боевиков и сдался силовикам.

Об этом говорится на сайте СБУ.

В ведомстве уточнили, что тот с июля 2015 занимал должность "инспектора ветеринарной медицины" и обеспечивал "продовольственную безопасность" псевдореспублики.

В его обязанности, в частности, входил контроль работы продовольственных предприятий и продукции животного происхождения на границе с Россией, предоставление разрешений в сфере ветеринарной медицины и торговли продуктами питания, платных услуг.

"Впрочем, формы и методы работы так называемого "руководства" ОРЛО (отдельные районы Луганской области — Ред.) оказались для него неприемлемыми", — добавили в спецслужбе.

Бывший пособник боевиков ssu.gov.ua

Дождавшись удобного случая, бывший пособник террористов выехал на подконтрольную Украине территорию и решил воспользоваться программой СБУ "Тебя ждут дома". Экс-"чиновник" дает показания о своей деятельности, активно сотрудничает со следствием.

Ранее сообщалось, что в зоне АТО на Донбассе с 12 по 15 марта служащие Нацгвардии, Госпогранслужбы, а также сотрудники СБУ и Нацполиции задержали 118 человек, которые находились в розыске или могут быть причастны к террористическим ЛНР и ДНР.

Фото: ssu.gov.ua