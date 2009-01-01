На Луганщине военные ВСУ в ходе ссоры застрелили женщину и ранили мужчину — штаб АТО

Открыто уголовное производство, устанавливаются возможные мотивы совершения уголовного правонарушения.

Командование в зоне проведения АТО проверяет версию возможной причастности к совершению преступления военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые выполняют задачи на Донбассе.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на своей странице в Facebook.

Как сообщили в штабе, 9 августа, на Луганщине в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение о том, что госпитализированы гражданские лица, мужчина с диагнозом огнестрельное ранение правой голени, вызванное неизвестным лицом, и женщина с телесными повреждениями в виде огнестрельных ранений, которая скончалась в больнице от полученных повреждений.

По предварительным данным, событие произошло на фоне бытовой ссоры между военнослужащими одного из подразделений ВСУ и гражданскими лицами, говорится в сообщении.

По информации пресс-центра, открыто уголовное производство, сейчас устанавливаются возможные мотивы совершения уголовного правонарушения.

"Командование АТО выражает глубокие соболезнования семье погибшей и примет меры по объективному проведению следствия", — отметили в штабе.

Напомним, 8 августа, под Марьинкой Донецкой области двое украинских военных погибли, а еще пятеро получили ранения в результате разрыва мины, произошедшего вследствие нарушения правил обращения с оружием.