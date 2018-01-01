"Стрелял по птицам". На Львовщине брат из винтовки подстрелил 8-летнюю сестру

Инцидент произошел в Сокальском районе региона, отметили в полиции.

На Львовщине брат подстрелил сестру, пострадавшую прооперировали

В пятницу, 25 мая, в Сокальском районе Львовской области 10-летний мальчик стрелял из пневматической винтовки своего отца по птицам, а попал в свою двоюродную 8-летнюю сестру.

Пострадавшая получила ранение брюшной полости, перенесла операцию, ее жизни ничего не угрожает, сообщили в Главном управлении Нацполиции в регионе со ссылкой на медиков.

"Полицейские предварительно установили, что потерпевшая, 8-летняя жительница города Великие Мосты, вместе с 10-летним двоюродным братом взяли без разрешения пневматическую винтовку, которая принадлежит отцу мальчика", — отметили в ведомстве.

По факту ранения девочки правоохранители начали производство по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса.

Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что в одном из сел Днепропетровской области 10-летний мальчик нашел самодельное огнестрельное устройство и застрелил свою 2-летнюю сестру. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Читайте наши новости в Facebook