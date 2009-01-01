На Ровенщине накрыли "мини-завод" по производству взрывчатки, опубликованы фото

Правоохранители обнаружили оружие, патроны, ножи-мечи.

В Ровенской области изъли смеси для изготовления взрывчатки rv.npu.gov.ua

В Ровенской области у жителя села Новая Украинка, 43-летнего уроженца Грузии изъято 50 предметов оружия и смеси для изготовления взрывчатки

Об этом сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.

На кухне правоохранители обнаружили оружие, патроны, ножи-мечи, два затворы кустарного производства и топор. На чердаке также нашли 6 емкостей общим объемом более 13 литров с селитрой и серебристым порошкообразным веществом, пакет с шрапнелью, две коробки с капсулями к патронам, камни янтаря-сырца различных фракций, а также респиратор и терку для серы.

В баллоне из-под огнетушителя был через специальное отверстие заложен электрический провод с цилиндром, похожим на взрыватель, и еще два самодельных взрывных предмета, плотно обмотанных в пленку.

По словам работников взрывотехнического отдела при определенных комбинациях некоторые вещества — это взрывчатое вещество.

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия. Его разыскивают.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО вчера нашли два тайника.

Фото: rv.npu.gov.ua.