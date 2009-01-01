На Ровенщине накрыли "мини-завод" по производству взрывчатки, опубликованы фото

Правоохранители обнаружили оружие, патроны, ножи-мечи.
Об этом сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
На кухне правоохранители обнаружили оружие, патроны, ножи-мечи, два затворы кустарного производства и топор. На чердаке также нашли 6 емкостей общим объемом более 13 литров с селитрой и серебристым порошкообразным веществом, пакет с шрапнелью, две коробки с капсулями к патронам, камни янтаря-сырца различных фракций, а также респиратор и терку для серы.
В баллоне из-под огнетушителя был через специальное отверстие заложен электрический провод с цилиндром, похожим на взрыватель, и еще два самодельных взрывных предмета, плотно обмотанных в пленку.
По словам работников взрывотехнического отдела при определенных комбинациях некоторые вещества — это взрывчатое вещество.
Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия. Его разыскивают.
Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО вчера нашли два тайника.
Фото: rv.npu.gov.ua.