На Запорожье поймали насильника: развращал несовершеннолетних

Злоумышленник заставлял двух жительниц Запорожья удовлетворять его похоть, отметили в полиции.

Сотрудники полиции, иллюстрация фото: unn.com.ua

Во вторник, 14 февраля, в Запорожской области, он длительное время развращал двух несовершеннолетних жительниц Запорожья и заставлял удовлетворять его похоть.

Об этом говорится на сайте Нацполиции.

В ведомстве уточнили, что злоумышленником является 37-летний мужчина.

"13 февраля в ходе профилактической отработки Запорожской области сотрудники полиции установили личность гражданина, на счету которого, по крайней мере, две искалеченные судьбы", — отметили в пресс-службе.

На следующий день следователь Днепровского отдела полиции ГУ Нацполиции в регионе начал производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом).

Ранее сообщалось, что полицейские Волновахи Донецкой области поймали двух парней, которые изнасиловали 15-летнюю девушку. Один из задержанных оказался бывшим боевиком банды "Оплот" самопровозглашенной ДНР.