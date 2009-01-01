На Запорожье поймали насильника: развращал несовершеннолетних

Злоумышленник заставлял двух жительниц Запорожья удовлетворять его похоть, отметили в полиции.
Об этом говорится на сайте Нацполиции.
В ведомстве уточнили, что злоумышленником является 37-летний мужчина.
"13 февраля в ходе профилактической отработки Запорожской области сотрудники полиции установили личность гражданина, на счету которого, по крайней мере, две искалеченные судьбы", — отметили в пресс-службе.
На следующий день следователь Днепровского отдела полиции ГУ Нацполиции в регионе начал производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом).
Ранее сообщалось, что полицейские Волновахи Донецкой области поймали двух парней, которые изнасиловали 15-летнюю девушку. Один из задержанных оказался бывшим боевиком банды "Оплот" самопровозглашенной ДНР.