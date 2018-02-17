Названа возможная причина кровавой аварии в Крыму

Все обстоятельства ДТП на захваченном полуострове устанавливают "правоохранители".

"Полиция" Крыма начала уголовное дело по факту смертельного ДТП в Крыму 82.mchs.gov.ru

захваченном Россией Крыму , кровавая авария на трассе "Феодосия – Керчь", по предварительной версии, произошла из-за нарушения правил дорожного движения водителем легкового автомобиля ВАЗ-2105.

По факту ДТП "полиция" полуострова завела уголовное дело, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "ГУ МВД республики".

"Дело заведено по статье 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств — Ред.), часть 5 (уголовного кодекса РФ — Ред.). Устанавливаются обстоятельства произошедшего", — отметило агентство.

Напомним, 16 февраля в Крыму на трассе "Феодосия — Керчь" в районе села Ленинское произошла авария с участием двух большегрузных авто и ВАЗ-2105, погибли семь человек, среди них — четверо детей. Узнать больше о трагедии можно здесь.