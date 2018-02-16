В Крыму в результате ДТП с легковушой и двумя грузовиками погибли семеро, среди них — четверо детей

В пятницу вечером, 16 февраля, в аннексированном Россией Крыму произошло дорожно-транспортное происшествие на трассе "Феодосия – Керчь", в районе с. Ленинское, с участием 2-х большегрузных автомобилей и легкового автомобиля ВАЗ-2105.

По информации очевидцев водитель ВАЗ, совершая обгон большегрузного автомобиля, допустил касательное столкновение с ним, после чего вылетел под встречный грузовик. В результате столкновения произошло воспламенение грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба "МЧС России" по Крыму.

В результате аварии ВАЗ с людьми был очень сильно деформирован, по обе стороны от автодороги большегрузные автомобили были охвачены сильным огнем. Также из-за темного времени суток и плохой видимости ещё один грузовик стал участником данного ДТП.

По предварительной информации в дорожно-транспортном происшествии пострадало 9 человек из них, к сожалению, 7 человек получили травмы несовместимые с жизнью, среди которых предположительно 4 ребенка. На данный момент личности пострадавших и погибших устанавливаются. Двое пострадавших – женщина и водитель одного из грузовиков направлены в центральную районную больницу пгт. Ленино с тяжелыми травмами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошло ДТП с двумя маршрутками.