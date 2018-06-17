"Не пошли на диалог": полиция сообщила о новом столкновении с противниками "Марша равенства"

Число задержанных противников акции выросло более чем вдвое.

В полиции Киева сообщили о новом столкновении с противниками "Марша равенства".

В результате "в настоящее время в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений в общем доставили 56 человек".

По данным полиции, около 6 часов группа из более 150 человек вышла на перекресток улицы Владимирская и бульвар Тараса Шевченко. Они перекрыли дорогу на маршруте движения "Марша равенства".

Копы попытались наладить с активистами диалог, однако те отказались освободить проход.

В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, правоохранители оттеснили их с дороги. При этом были задержаны нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики.

Сведения внесены в ЕРДР по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Ранее организация С14 у себя в Facebook написала, что правоохранители применили против них силу, когда те пришли в центр Киева, чтобы "выразить свой протест" против проведения "Марша равенства". На тот момент сообщалось о 20 задержанных, при этом многие травмированы.

Как пишет "Украинская правда", между противниками "Марша равенства" и полицией периодически возникают словесные перепалки.

К месту начала марша – у Оперного театра, а также на углу улицы Владимирской и Богдана Хмельницкого – активисты принесли религиозные плакаты и украинские флаги, транспаранты "Закон для семей, Украина для семей", "Не голосуй за лояльного к ЛГБТ".

Люди выкрикивают: "Нет бесчестию нашей земле", "КГГА и ЛГБТ сообщество – одна команда".

Одному мужчине, который вел себя провокационно, стало плохо. Его увезли на "скорой".

В свою очередь, активисты держат плакаты "В своем городе я никогда никого не буду бояться", "Страна свободных: будь собой", а также традиционные разноцветные флаги. Кроме того, один из участников принес плакат "Наварю геям кушать".

"Марш равенства" начался в воскресенье в 9:00 возле Национальной оперы.

Певица-трансгендер Зианджа (экс-Борис Апрель) ранее сообщила, что пойдет на ежегодный гей-парад.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram