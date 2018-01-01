Ответил за сало. На Николаевщине вьетнамские свиньи съели хозяина

Такое сообщение во вторник, 20 февраля, опубликовали представители Отдела коммуникации ГУ Нацполиции по Николаевской области.
Согласно обнародованным данным, растерзанное тело 80-летнего пенсионера было обнаружено на территории его приусадебного участка. Тело без головы, рук и некоторых внутренних органов нашли соседи.
По предварительной версии событий, пожилой мужчина, вероятно, упал на землю и скоропостижно скончался. Затем некормленые свиньи начали поедать его тело
На месте трагедии отработали полицейские и судмедэксперты. Причины произошедшего выясняются.
Напомним, что ранее в Китае смелая свинья вытащила своего сородича из-под ножей мясников.