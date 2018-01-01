Ответил за сало. На Николаевщине вьетнамские свиньи съели хозяина

Сейчас расследованием вопиющего инцидента занимается полиция.

Вьетнамская свинья News.pn

В селе Ковалевка, что на Николаевщине, вьетнамские свиньи съели своего владельца.

Такое сообщение во вторник, 20 февраля, опубликовали представители Отдела коммуникации ГУ Нацполиции по Николаевской области.

Согласно обнародованным данным, растерзанное тело 80-летнего пенсионера было обнаружено на территории его приусадебного участка. Тело без головы, рук и некоторых внутренних органов нашли соседи.

По предварительной версии событий, пожилой мужчина, вероятно, упал на землю и скоропостижно скончался. Затем некормленые свиньи начали поедать его тело

На месте трагедии отработали полицейские и судмедэксперты. Причины произошедшего выясняются.

Напомним, что ранее в Китае смелая свинья вытащила своего сородича из-под ножей мясников.