Под Киевом пьяный военком на BMW катался по дворам и повредил два авто

Инцидент произошел в Буче, злоумышленника задержали местные жители.

В Буче местные жители задержали водителя-нарушителя фото: sai.gov.ua

В городе Буча (находится под Киевом) мужчина в состоянии опьянения на авто BMW катался по дворам и повредил две машины.

Нарушителя задержали местные жители, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

По данным издания, за рулем иномарки находился пьяный военком.

"… ДТП под Киевом в Буче: пьяный на BMW СА3198ТВ катался по дворам, подбил два авто", — отмечается в сообщении.

Напомним, 10 февраля в Голосеевском районе Киева автомобиль "ГАЗель" ушел под землю, была повреждена труба подачи холодной воды, без водоснабжения остались десятки домов. Узнать больше об инциденте можно здесь.