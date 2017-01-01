Подробности гибели на охоте замглавы райадминистрации Сумщины: умышленность убийства не установлена

Участие в охоте на кабана по лицензии принимали 9 человек.

Иван Легкий. lbd.sm.gov.ua

Правоохранители Сумщины пока не установилит умышленность убийства на охоте заместителя председателя Лебединской райгосадминистрации Ивана Легкого . В связи с этим уголовное производство об убийстве могут переквалифицировать на другую статью.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, пишет УНИАН.

По ее словам, участие в охоте на кабана по лицензии принимали 9 человек: кроме погибшего, еще были его сын, представители Украинского общества охотников и рыбаков, частный предприниматель, водитель одного из предприятий, пенсионер, сотрудник управления защиты экономики УМВД в Сумской области, а также рядовой прокурор Сумской местной прокуратуры.

"Пока не установлена умышленность убийства. Поэтому, если и в дальнейшем не будет подтверждаться этот факт, то будет изменена квалификация и лицу, осуществившему этот выстрел, а именно - на ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", — отметила пресс-секретарь.

Кроме того, журналист Станислав Речинский в соцсети написал, что якобы подозреваемый стрелял во время охоты картечью, что строго запрещено.

Однако, Науменко предоставила информацию относительно возможности убийства должностного лица картечью, пишет местное издание Данкор.

"По предварительным данным, картечь в уголовном производстве, заведенном по факту гибели заместителя председателя РГА, не фигурирует. Проводится экспертиза всего оружия, с которым вышли на охоту люди, и только после этого можно будет говорить, что и как происходило в лесном массиве на Лебединщине 28 января", — отметила Науменко.

Напомним, ранее сообщалось о том, ранее сообшалось о том, что в Одесской области во время "пьяной" охоты застрелили человека.