Пограничники задержали норвежца, пытавшегося с наркотиками на бочках уплыть из Украины в Африку

Этот удивительный инцидент произошел в водах Дуная неподалеку от города Измаил.

Украинские пограничники в городе Измаил, что на Одесчине, задержали мужчину из Норвегии - при попытке незаконно пересечь госграницу в районе реки Дунай.

Такое сообщение опубликовали представители Госпогранслужбы.

Согласно обнародованным данным, иностранец был задержан по время попытки пересечения границы с помощью двух пластиковых бочек. Норвежец пояснил, что желал попасть в Африку через Румынию и прочие страны Евросоюза.

Сразу после проверки документов выяснилось, что мужчина превысил сроки своего пребывания в пределах Украины. Кроме того, во время досмотра у него нашли 128 таблеток с наркосодержащим веществом, деньги в сумме более 14 тысяч гривен, гаджеты и бижутерия.

За попытку нелегального пресечения границы и нарушения правил пребывания в Украине на норвежца составили протокол. Дальнейшую судьбу его будет решать суд.



Напомним, ранее сообщалось о том, что мужчина пытался вывезти в Россию десятки тысяч евро.

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