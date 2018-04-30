"Подвели носки". Мужчина пытался вывезти в Россию десятки тысяч евро: фото

В КПП Гоптовка в Харьковской области - на границе с Россией - пограничники вместе с сотрудниками фискальной службы задержали украинца, пытавшегося переместить через границу 25 тысяч евро.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-центра Госпогранслужбы.

"В пункт пропуска для автомобильного сообщения Гоптовка на въезд в Украину прибыл 56-летний украинец. Во время погранично-таможенного оформления пограничники Харьковского отряда обратили внимание на нервозность гражданина, поэтому было принято решение провести углубленный осмотр. В ходе осмотра мужчины и его вещей, в носках правоохранители обнаружили купюры на общую сумму 25 тысяч евро", - говорится в тексте.

По словам пограничников, незадекларированные средства были изъяты строго в установленном порядке и переданы соответствующим органам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Одесчине пограничник лишился жизни, попав под поезд.