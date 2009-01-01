Похищение и выкуп. В Киеве освободили бизнесмена, которого выкрали в Ровно

38-летний киевлянин совместно с 35-летним сообщником, находясь в Ровно, с применением насилия совершили похищение предпринимателя.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Отмечается, что после похищения предпринимателя злоумышленники вывезли его в одно из сел Киево-Святошинского района столицы, где содержали его, требуя уплату выкупа в размере 500 тысяч гривен.
"29 сентября 2017 38-летний киевлянин совместно с 35-летним сообщником, находясь в Ровно, с применением насилия совершили похищение предпринимателя. После этого злоумышленники вывезли его на автомобиле к одному из сел в Киево-Святошинском районе Киевской области. Там, в недостроенном доме потерпевшего связали и, угрожая его жизни и здоровью, требовали отдать им денежные средства в сумме 500 тыс. грн", — говорится в сообщении.
В ходе проведенной спецоперации похитители были задержаны. Им уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
"Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 УК "Вымогательство" и ч. 2 ст. 146 УК "Незаконное лишение свободы или похищение человека", — констатировали в столичной прокуратуре.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе убили иностранца. Бизнесмена пытали и требовали огромный выкуп.
Фото: kyiv.gp.gov.ua.