Похищение и выкуп. В Киеве освободили бизнесмена, которого выкрали в Ровно

38-летний киевлянин совместно с 35-летним сообщником, находясь в Ровно, с применением насилия совершили похищение предпринимателя.

В Киеве освободили бизнесмена kyiv.gp.gov.ua

Правоохранители задержали в Киеве двух злоумышленников, которые похитили в Ровно частного предпринимателя и требовали выкуп за его освобождение.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что после похищения предпринимателя злоумышленники вывезли его в одно из сел Киево-Святошинского района столицы, где содержали его, требуя уплату выкупа в размере 500 тысяч гривен.

"29 сентября 2017 38-летний киевлянин совместно с 35-летним сообщником, находясь в Ровно, с применением насилия совершили похищение предпринимателя. После этого злоумышленники вывезли его на автомобиле к одному из сел в Киево-Святошинском районе Киевской области. Там, в недостроенном доме потерпевшего связали и, угрожая его жизни и здоровью, требовали отдать им денежные средства в сумме 500 тыс. грн", — говорится в сообщении.

В ходе проведенной спецоперации похитители были задержаны. Им уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 УК "Вымогательство" и ч. 2 ст. 146 УК "Незаконное лишение свободы или похищение человека", — констатировали в столичной прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе убили иностранца. Бизнесмена пытали и требовали огромный выкуп.

Фото: kyiv.gp.gov.ua.