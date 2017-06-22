В Одессе убили иностранца. Бизнесмена пытали и требовали огромный выкуп

В Одессе полицейские задержали членов этнической организованной группы, которых подозревают в похищении и убийстве бизнесмена — гражданина Турецкой республики.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, трое граждан одной из стран постсоветского пространства пытали бизнесмена и требовали 60 тысяч долларов выкупа.

Установлено, что один из подозреваемых ранее работал на частного предпринимателя. Зная о доходах бизнесмена, он вместе со своими сообщниками спланировал ограбление работодателя.

Организатор преступления договорился со своей будущей жертвой о встрече в ночное время по месту жительства потерпевшего.

"В половине второго ночи один из нападавших встретился с предпринимателем. Войдя в его квартиру, злоумышленник оставил открытыми двери для своих сообщников. Попав в квартиру, нападавшие нанесли потерпевшему несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу. Связав предпринимателя, нападавшие забрали деньги в сумме 300 долларов США и мобильный телефон IPhone. Для того чтобы узнать где хозяин прячет свои сбережения, злоумышленники продолжили его пытать", — сообщили в полиции.

Для устрашения жертвы нападающие вывезли его своим автомобилем за город, где продолжили избивать свою жертву. В то же время, с телефона потерпевшего злоумышленники отправляли его компаньону сообщения, в которых требовали 60 тыс. долл.

"Через некоторое время человек, от которого нападавшие требовали деньги, обратился за помощью в полицию. В это время злоумышленники уже убили предпринимателя и закопали его тело в лесополосе, недалеко от одного из сел Овидиопольского района", — рассказали правоохранители.

Двух подозреваемых в убийстве иностранца полицейские задержали в Одессе, еще одного поймали в Киеве.

В настоящее время всем нападавших сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой), ч.3 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.4 ст.189 (вымогательство) и п.п. 3, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе задержали таксиста, который нанесший тяжелые ножевые ранения своему пассажиру.