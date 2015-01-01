Помогал ДНР. В Киеве задержали топ-менеджера сети супермаркетов

Злоумышленнику суд избрал меру пресения, отметили в СБУ.

СБУ, иллюстрация informnapalm.org

В Киеве силовики задержали одного из топ-менеджеров сети супермаркетов, через которую финансировалась

Об этом говорится на сайте СБУ.

В ведомстве уточнили, что в конце ноября правоохранители разоблачили в столице коммерсантов, часть бизнеса которых продолжала работать на захваченной части Донбасса.

"... процент с прибыли магазинов бизнесмены платили незаконным "учреждениям" террористов", — отметили в пресс-службе.

По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. Одному из топ-менеджеров коммерческой структуры объявили о подозрении в совершении преступления.

"Решением суда злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия…", — добавили в спецслужбе.

В конце ноября стало известно, что в Киеве правоохранители поймали дельца, который финансировал боевиков самопровозглашенных ДНР и ДНР. Узнать больше об инциденте можно здесь.