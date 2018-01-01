Пожар на АЗС под Киевом: копы нашли забывчивого водителя

Правоохранители изучать действия работников автозаправки.

Копы нашли забывчивого водителя, который спровоцировал пожар на АЗС под Киевом Скриншот видео с tsn.ua

Правоохранители разыскали водителя, который под Киевом спровоцировал пожар на автозаправочной станции и скрылся.

Мужчина сказал копам, что "просто забыл вытащить пистолет из бензобака", пишет ТСН со ссылкой на сотрудницу отдела коммуникации полиции Киевщины Виталию Грохольскую.

По данным издания, полицейские изучат действия работников заправки, поскольку в госслужбе по вопросам труда считают, что заправщик не должен отходить от авто.

"Он должен был обеспечить полную заправку, он должен был контролировать. То, что я видел на видео, я понимаю, что оператора рядом не было", — сказал заместитель руководителя главного управления Госслужбы по вопросам труда в Киевской области Сергей Стахивский.

Напомним, поздно вечером, 20 июня, на трассе Киев — Житомир (Житомирская трасса) на автозаправочной станции "БРСМ-Нафта" произошел пожар. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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