Пулемет, автоматы, пистолеты и патроны. Задержаны члены банды торговцев оружием, опубликованы фото

Злоумышленники наладили разветвленную сеть сбыта огнестрельного оружия представителям криминалитета по всей территории Украины.

Задержаны члены банды торговцев оружием Пресс-центр СБУ

Правоохранители разоблачили злоумышленников, причастных к организации незаконной реализации оружия и боеприпасов

Задержание провели сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители задокументировали, что злоумышленники наладили разветвленную сеть сбыта огнестрельного оружия представителям криминалитета по всей территории Украины.

В ходе одновременных обысков по месту жительства и временного пребывания членов группировки на территории Киевской и Запорожской областей оперативники спецслужбы изъяли ручной пулемет Калашникова, четыре автомата АКМС и АКС, двенадцать пистолетов различных марок, в том числе револьверы, два пистолета-пулемета, гранату РГД-5, карабин, глушитель, более 700 патронов различного калибра и большое количество составных частей к огнестрельному оружию.

В рамках уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины злоумышленники задержаны. Продолжаются следственно-оперативные действия.

В Киеве сотрудники СБУ также задержали местного жителя, который наладил подпольное изготовление и переоснащение оружия.

Оперативники изъяли у него два нарезных карабина и три тысячи патронов, более двадцати трех тысяч капсул к патронам, почти тридцать килограммов пороха и специальное приспособление для их изготовления.

Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства по ст. 263, ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее на Буковине задержали торговца оружием, которое поставляли из зоны АТО.

Фото: СБУ.