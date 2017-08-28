Разборки в ЛНР. Боевики рассказали об убийстве двух "депутатов парламента"

Данные о потерпевших и обстоятельствах преступления не разглашаются в интересах следствия.

В ЛНР убили двух "депутатов" lug-info.com

террористической ЛНР убили двух "депутатов" так называемого "народного совета".

Об этом рассказал журналистам на брифинге "заместитель генерального прокурора" ЛНР Григорий Цевенко, сообщает РИА "Новости".

"В Каменобродском районе города Луганска в ночь с 26 на 27 августа 2017 года произошло резонансное убийство двух лиц, которые являлись депутатами "народного совета" ЛНР", — сообщил Цевенко.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", ведутся оперативно-розыскные мероприятия для установления виновных и всех обстоятельств преступления.

Уголовное дело находится на личном контроле "генерального прокурора" ЛНР. По словам Цевенко, данные о потерпевших и обстоятельствах преступления не разглашаются в интересах следствия.

Напомним, ранее сообщалось, что охранка ЛДРН проморгала акции украинского подполья и получила по шапке от кураторов из ФСБ.