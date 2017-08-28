Охранка ЛДРН проморгала акции украинского подполья и получила по шапке от кураторов из ФСБ

Российские кураторы из ФСБ РФ начали масштабное расследование в незаконных "министерствах госбезопасности" ДНР и ЛНР событий 24 августа, произошедших на оккупированных территориях.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

Военный эксперт напомнил, что во многих городах ЛДНР фиксировалась массированная акция украинского подполья по расклеиванию листовок ко Дню Независимости Украины. В отчётах сказано что "… акция была внезапной и носила характер заранее организованной и подготовленной".

Кроме того, говорится что "…нет никакого сомнения, что на территории "народных республик" действует тщательно залегендированная и эффективная диверсионно-террористическая сеть агентов и местного банд-подполья (прим.: так в оригинале), руководимых специальными службами Украины…".

На время расследования ряд руководителей местных структурных подразделений охранки отстранены от выполнения служебных обязанностей, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, 24 августа, в День Независимости Украины, в оккупированном Донецке возле офиса охранки ДНР звучал гимн Украины.