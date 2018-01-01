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Смертельный прыжок с моста. В Николаеве мужчина свел счеты с жизнью

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1 / 5 В Николаеве мужчина покончил с собой (novosti-n.org)

Погибший был сотрудником одного из коммунальных предприятий областного центра.

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В Николаеве мужчина покончил с собой novosti-n.org
В пятницу утром, 4 мая, в Николаеве мужчина, на вид которому около 50 лет, спрыгнул с Ингульского моста на дорогу и разбился насмерть.

В областном центре покончил с собой сотрудник коммунальном предприятии "Центр Защиты животных" Валентин Морозюк, пишут "Новости-N".

"О том, что неизвестный пытается совершить суицид, в полицию сообщили очевидцы… Полицейские,… прибывшие на место, уже обнаружили самоубийцу, лежащего на земле под мостом", — отметило издание.

Напомним, днем 22 апреля в Николаеве девушка прыгнула с Варваровского моста в реку Южный Буг, ее спасли полицейские. Пострадавшая долго находилась в воде и чуть не потеряла сознание от переохлаждения.

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Николаев, мост, самоубийство, разбился насмерть, спрыгнул, суицид
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