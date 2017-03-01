Стало известно, где вчера на Донбассе силы АТО понесли потери

В Авдеевке ранены девять наших воинов, сказал Лысенко.

Каска, иллюстрация Reuters

В четверг, 2 марта, вбоевых действий один украинский военнослужащий погиб в Сартане (находится под Мариуполем) Донецкой области.

Об этом рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, пишет Украинская правда.

По его словам, больше всего наших бойцов были ранены в Авдеевке — девять.

"Троицкое Донецкой области — один травмированный, Каменка — один раненый, Авдеевка — двое травмированных, Марьинка — один раненый", — отметил спикер.

Также на Мариупольском направлении боец получил ранения в результате подрыва на мине, в Водяном — один травмированный, в Сартане три воина получили травмы в результате подрыва на взрывном устройстве, также двое ранены в Гнутово и один в — Лебединском.

Ранее начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что в ходе АТО (началось в апреле 2014 года — ред.) на Донбассе в результате боевых действий погибли 2 тыс. 197 наших воинов, 8 тыс. — ранены.