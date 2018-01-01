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"Стволы, патроны, гранаты". В Харькове студент торговал боевым оружием

Сегодня, 15:55
Оружие < >
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1 / 5 (Нацполиция)

В общем, молодой человек нашел очень оригинальный способ пополнения своего бюджета.

В Харькове следователи прокуратуры и полицейские задержали студента одного из городских вузов − за торговлю оружием.

Соответствующее сообщение опубликовали представители прокуратуры Харьковской области в среду, 20 июня. Согласно обнародованным данным, во время проведения негласных следственных действий полицией было проведено две оперативные закупки.

"Во время первой из них, в мае этого года, молодой человек продал пистолет ТТ и 14 патронов к нему. Проведенная экспертиза показала, что оружие является боеспособным", –  заявили полицейские.

Также стало известно, что ранее студенту удалось продать за 40 тысяч гривен автомат "Скорпион" и две боевые гранаты.

Сейчас он задержан. Готовится объявление о подозрении по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (часть 1 статья 263 УК Украины). Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что полицейский в Кривом Роге продавал оружие и наркотики из вещественных доказательств.

 

 

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Теги:  
Харьков, полиция, оружие, патроны, гранаты, пистолет
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