Табачная контрабанда. На Буковине на взятке погорел офицер-пограничник

В окрестностях поселка Вижница был задержан один из офицеров Черновицкого пограничного отряда.

На Буковине на взятке погорел офицер-пограничник mvs.gov.ua

Черновицкой области военная прокуратура совместно с ВБ Госпогранслужбы и сотрудниками СБУ поймала пограничника на взятке в тысячу евро.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Общей межведомственной группой в составе сотрудников СБУ в Черновицкой области, военной прокуратуры и внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы сегодня при попытке получения неправомерной выгоды в окрестностях н. п. Вижница был задержан один из офицеров Черновицкого пограничного отряда. Военнослужащий именно планировал получить 1000 евро за содействие в незаконном перемещении 20 ящиков табачных изделий. Военнослужащего задержали. Продолжаются неотложные следственные действия", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине поймали СБУшника-вымогателя.