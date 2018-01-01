Трагедия на свидании. В Киеве девушка упала с высоты 25-го этажа в шахту лифта

В столице смертельный инцидент произошел в недостроенной высотке.

В Киеве девушка на свидании упала с высоты 25-го этажа в шахту лифта и погибла

В Киеве на проспекте Победы в недостроенном высотном доме девушка упала в шахту лифта с высоты 25-го этажа и погибла.

Трагедия произошла во время романтического свидания, погибшей было 19 лет, пишет "Киев Оперативный".

"И хотя спасатели, врачи и полицейские прибыли достаточно быстро и изо всех сил пытались спасти девушке жизнь — чуда не произошло", — отметило издания.

На странице dtp.kiev.ua в Facebook говорится, что девушка погибла на стройке, расположенной по адресу проспект Победы, 133.

В Киеве девушка на свидании упала с высоты 25-го этажа в шахту лифта и погибла kyivoperativ.info

Напомним, в начале апреля в Днепре в одной из многоэтажек на жилом массиве "Тополь" оборвалась кабина лифта, в которой ехала 17-летняя девушка, она пострадала и была госпитализирована.

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