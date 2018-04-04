"Стремительное падение". В Днепре в многоэтажке оборвался лифт с девушкой

Во вторник, 3 апреля, в Днепре в одной из многоэтажек на жилом массиве "Тополь" оборвалась кабина лифта, в которой ехала 17-летняя девушка, она пострадала и была госпитализирована.

Девушка была в гостях у бабушки, когда спускалась вниз на лифте, кабина начала стремительно падать до уровня второго этажа, рассказала начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, пишет УНИАН.

"Свет погас. Девушка начала стучать по кабине. Ее услышали жильцы дома, которые вызвали медиков и полицию", — отметила собеседница. По ее словам, после инцидента пострадавшая жаловалась на сильные боли в ребрах и позвоночнике.

Старчевская добавила, что сейчас жизни девушки ничего не угрожает, полиция выясняет подробности происшествия.

Напомним, в начале января 2016 года в Днепровском районе Киева 15-летний парень погиб в лифтовой шахте недостроенного многоэтажного дома. Узнать больше о произошедшей трагедии можно здесь.