Удар молнии. В Харькове горит здание областного Апелляционного админсуда, опубликовано видео

На место происшествия выехали подразделения ГосЧС, которые сейчас там работают.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины.
"Поступил вызов, по предварительной информации горит крыша здания. На место выехали подразделения ГосЧС, они сейчас там работают", — сообщили в ГосЧС.
В ведомстве также подтвердили, что по предварительной информации, причиной возгорания стала молния.
Напомним, ранее сообщалось, что под Бахмутом пожар почти полностью уничтожил село.
Видео: Арт Максимов.