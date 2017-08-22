Удар молнии. В Харькове горит здание областного Апелляционного админсуда, опубликовано видео

Во вторник вечером, 22 августа, в Харькове в здании областного Апелляционного административного суда возник пожар.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Поступил вызов, по предварительной информации горит крыша здания. На место выехали подразделения ГосЧС, они сейчас там работают", — сообщили в ГосЧС.

В ведомстве также подтвердили, что по предварительной информации, причиной возгорания стала молния.

Напомним, ранее сообщалось, что под Бахмутом пожар почти полностью уничтожил село.

Видео: Арт Максимов.