Сегодня, 08:36 RSS

В Черкассах из автомата Калашникова расстреляли депутата горсовета

Сегодня, 08:19
Черкассы, убийство, депутат < >
< >
1 / 2 Бинусов припарковал авто в гараже . (provce.ck.ua)

Бинусов был назначен в департамент ЖКК. Ему была поставлена задача побороть коррупцию.

Черкассы, убийство, депутат
Бинусов припарковал авто в гараже . provce.ck.ua
В Черкассах, 28 сентября около 23:00, неизвестные из автомата Калашникова расстреляли депутата городского совета Михаила Бинусова.

Он погиб на месте, сообщает местное издание "Про Все".

На место происшествия прибыло руководство ГУ ЧП в Черкасской области, прокуратуры и СБУ.

"Михаил Бинусов был назначен в департамент жилищно-коммунального комплекса. Ему была поставлена задача побороть коррупцию в департаменте. Все потоки были полностью перекрыты", — рассказал в комментарии журналистам городской голова Анатолий Бондаренко.

Он также отметил, что общался с депутатом за час до убийства.

По информации пресс-офицера патрульной полиции Зои Вовк, "в полицию поступил вызов о стрельбе в районе Луначарского. По прибытию на место было обнаружено тело. Охранник гаражей во время события смотрел телевизор и услышал выстрелы, но подозрительных лиц не видел. По словам охранника, выстрелы были похожи на автоматные".

По ее словам, Бинусов припарковал авто в гараже и должен был сесть в другой автомобиль — друзей или знакомых. При этом их машина также была повреждена. 

Ранее сообщалось, что был убит глава фракции ВО "Свобода" в Миргородском городском совете Полтавской области Олег Супруненко.

фото: provce.ck.ua

Теги:  
Черкассы, убийство, депутат, горсовет, Бинусов
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...