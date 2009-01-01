В Черкассах из автомата Калашникова расстреляли депутата горсовета

Бинусов был назначен в департамент ЖКК. Ему была поставлена задача побороть коррупцию.
Он погиб на месте, сообщает местное издание "Про Все".
На место происшествия прибыло руководство ГУ ЧП в Черкасской области, прокуратуры и СБУ.
"Михаил Бинусов был назначен в департамент жилищно-коммунального комплекса. Ему была поставлена задача побороть коррупцию в департаменте. Все потоки были полностью перекрыты", — рассказал в комментарии журналистам городской голова Анатолий Бондаренко.
Он также отметил, что общался с депутатом за час до убийства.
По информации пресс-офицера патрульной полиции Зои Вовк, "в полицию поступил вызов о стрельбе в районе Луначарского. По прибытию на место было обнаружено тело. Охранник гаражей во время события смотрел телевизор и услышал выстрелы, но подозрительных лиц не видел. По словам охранника, выстрелы были похожи на автоматные".
По ее словам, Бинусов припарковал авто в гараже и должен был сесть в другой автомобиль — друзей или знакомых. При этом их машина также была повреждена.
Ранее сообщалось, что был убит глава фракции ВО "Свобода" в Миргородском городском совете Полтавской области Олег Супруненко.
фото: provce.ck.ua