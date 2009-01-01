В Харькове пьяный водитель на иномарке насмерть сбил двух пешеходов

Трагедия произошла вчера вечером, отметили в полиции.

Место происшествия hk.npu.gov.ua

В воскресенье вечером, 19 марта, в Харькове пьяный водитель на иномаркедвух пешеходов — мужчину и женщину.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в 18:05 на проспекте Юбилейном, 42.

"30-летний водитель Mercedes, двигаясь по проспекту от ул. Гвардейцев-Широнинцев в сторону проспекта Льва Ландау, совершил наезд на двух пешеходов", — отметили в полиции.

Пострадавшие от полученных травм погибли на месте происшествия. Позже на погибшую женщину наехал автомобиль Volkswagen, который двигался во встречном направлении. После освидетельствования водителя Mercedes в наркоцентре выяснено, что он был пьян.

Факт случившегося внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что возле поселка Глеваха (находится под Киевом) столкнулись фургон и грузовик, тогда погибли два человека, один — пострадал. Узнать больше о трагедии можно здесь.

Фото: hk.npu.gov.ua