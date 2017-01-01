В Киеве копы гонялись за подозрительным мужчиной на Mercedes: въехал в шесть авто

Преследование злоумышленника закончилось аварией.

Злоумышленник на иномарке въехал в шесть авто Скриншот видео с youtube.com

В Дарницком районе Киева на парковке возле одного из супермаркетов полицейские увидели очень подозрительного мужчину, который ходил в строительных перчатках, в капюшоне и заглядывал в припаркованные автомобили.

Увидев правоохранителей, человек побежал к авто Mercedes, сел, начал убегать, за ним поехали копы, злоумышленник въехал в шесть машин, говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Во время патрулирования на парковке супермаркета "Сільпо", что на Княжем Затоне, правоохранители заметили очень подозрительного мужчину, который ходил в строительных перчатках, в капюшоне и заглядывал в припаркованные автомобили. Как только мужчина увидел полицейских — моментально побежал к авто Mercedes...", — отмечается в сообщении.

Преследование закончилось ДТП возле торгового-развлекательного центра Silver Breeze — водитель иномарки въехал в пять припаркованных машин и в "Таврию", которая двигалась впереди, никто не травмировался.

Ранее СМИ писали, что в Голосеевском районе Киева возле Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (раньше назывался Выставка достижений народного хозяйства) судья на кроссовере Land Rover Freelander на пешеходном переходе насмерть сбил мужчину.