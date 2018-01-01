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В Кривом Роге возросло количество жертв масштабной аварии — СМИ

Сегодня, 10:51

В городе в ДТП пострадали более 18 человек, сообщили в полиции.

Кривой Рог, авария, ДТП
В Кривом Роге в результате масштабной аварии умерли десять человек, узнали журналисты dp.npu.gov.ua
В Кривом Роге Днепропетровской области в результате масштабной аварии скончались десять человек.

Было известно о восьми жертвах, но позже двое пострадавших криворожан умерли в больнице, пишет "Первый Криворожский" со ссылкой на источники.

По данным Главного управления Нацполиции, размещенным на его сайте, в ДТП пострадали и были доставлены в больницы более 18 человек.

Ранее СМИ писали, что в Кривом Роге 17 апреля около 6:00 на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием иномарки, маршрутного такси и автобуса. В городе 18 числа объявлен траур.
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Кривой Рог, авария, ДТП, жертвы, масштабная авария, полиция, пострадавшие
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