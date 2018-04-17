В Кривом Роге возросло количество жертв масштабной аварии — СМИ

В Кривом Роге Днепропетровской области в результате масштабной аварии скончались десять человек.

Было известно о восьми жертвах, но позже двое пострадавших криворожан умерли в больнице, пишет "Первый Криворожский" со ссылкой на источники.

По данным Главного управления Нацполиции, размещенным на его сайте, в ДТП пострадали и были доставлены в больницы более 18 человек.

Ранее СМИ писали, что в Кривом Роге 17 апреля около 6:00 на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием иномарки, маршрутного такси и автобуса. В городе 18 числа объявлен траур.