В моргах Донбасса 20 тел убитых российских военных ждут очередного "гумконвоя" в РФ

Тела военных РФ подготовлены для отправки в Россию транспортом очередного "гумконвоя".

На временно оккупированной территории Донбасса в специально оборудованных моргах при военно-медицинских учреждениях российских оккупационных войск, находится более 20 тел убитых и умерших от ран российских военнослужащих.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

В ГУР также отметили, что тела подготовлены для отправки на территорию РФ транспортом очередного российского "гумконвоя".

"В специально оборудованных моргах при военно-медицинских учреждениях российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Донбасса находится более 20 тел убитых и умерших от ран военнослужащих ВС РФ, которые подготовлены для отправки на территорию РФ транспортом очередного российского "гумконвоя", — говорится в сообщении разведки Минобороны.

Напо мним, в штабе АТО отмечали, что 8 марта ВСУ обнаружили снайперскую группу, один боевик уничтожен.