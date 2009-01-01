В моргах Донбасса 20 тел убитых российских военных ждут очередного "гумконвоя" в РФ

Тела военных РФ подготовлены для отправки в Россию транспортом очередного "гумконвоя".
Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.
В ГУР также отметили, что тела подготовлены для отправки на территорию РФ транспортом очередного российского "гумконвоя".
"В специально оборудованных моргах при военно-медицинских учреждениях российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Донбасса находится более 20 тел убитых и умерших от ран военнослужащих ВС РФ, которые подготовлены для отправки на территорию РФ транспортом очередного российского "гумконвоя", — говорится в сообщении разведки Минобороны.
Напо мним, в штабе АТО отмечали, что 8 марта ВСУ обнаружили снайперскую группу, один боевик уничтожен.