В Мукачево с погоней и стрельбой задержали крупную банду наркоторговцев: видео

Правоохранители изъяли у злоумышленников партию наркотиков и оружие.

Полиция задержала наркоторговцев Фото: Mukachevo.net

В Мукачево Закарпатской области 18 июля полиция провела спецоперацию по задержанию участников банды наркоторговцев

"Во время задержания один из злоумышленников оказал сопротивление полицейским. Для остановки его транспортного средства полицейские применили огнестрельное оружие. Никто из людей не пострадал. Следственные действия продолжаются" – цитирует Mukachevo.net представительницу полиции Ольга Отаманову.

По информации Нацполиции, в результате спецоперации задержана группа лиц, которые занимались поставкой и изготовлением наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах как на территории Закарпатья, так и за пределами. Правоохранители изъяли у злоумышленников крупную партию наркотиков и оружия.

Спецоперацию силовиков зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Наркоторговцы убегали от полиции на автомобили, а правоохранители пытались перекрыть им дорогу. Затем спецоперация продолжилась в заведении, которое расположено в поселке компактного проживания ромов в Мукачево.

Напомним, ранее в Одессе в мини-гостинице по улице Генуэзской обнаружены тела двух граждан Эстонии, прибывших в город самолетом 14 июля, у которых был обнаружен белый порошок.

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