В Мукачево с погоней и стрельбой задержали крупную банду наркоторговцев: видео

Правоохранители изъяли у злоумышленников партию наркотиков и оружие.
"Во время задержания один из злоумышленников оказал сопротивление полицейским. Для остановки его транспортного средства полицейские применили огнестрельное оружие. Никто из людей не пострадал. Следственные действия продолжаются" – цитирует Mukachevo.net представительницу полиции Ольга Отаманову.
По информации Нацполиции, в результате спецоперации задержана группа лиц, которые занимались поставкой и изготовлением наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах как на территории Закарпатья, так и за пределами. Правоохранители изъяли у злоумышленников крупную партию наркотиков и оружия.
Спецоперацию силовиков зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Наркоторговцы убегали от полиции на автомобили, а правоохранители пытались перекрыть им дорогу. Затем спецоперация продолжилась в заведении, которое расположено в поселке компактного проживания ромов в Мукачево.
Напомним, ранее в Одессе в мини-гостинице по улице Генуэзской обнаружены тела двух граждан Эстонии, прибывших в город самолетом 14 июля, у которых был обнаружен белый порошок.
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